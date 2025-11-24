Освобождение села Затишье в Запорожской области открыло российским войскам путь к городу Гуляйполе, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, подразделения «Дальневосточного экспресса» уже зацепились за его окраины. Как подчеркнул военкор, взятие Гуляйполя позволит российским войскам обойти позиции ВСУ с тыла и выйти на Орехов — крупнейший укрепрайон украинской армии на Запорожском направлении.

[Затишье] расположено в четырех километрах к югу от ранее освобожденного села Яблоково и в трех километрах к северо-востоку от Гуляйполя. В настоящий момент противник спешно выстраивает оборону этого райцентра по реке Гайчур, уже в ближайшие дни начнутся бои за город, — отметил Коц.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские войска освободили село Затишье в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Восток».

До этого стало известно, что ВС России продолжают операцию по зачистке Красноармейска на территории ДНР от бойцов украинской армии. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.