Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 22:18

Грузинская СГБ раскрыла имя организатора штурма дворца президента

СГБ Грузии задержала экс-министра обороны Ахалаю по делу о штурме дворца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего министра обороны Бачо Ахалаю, передает ТАСС. Заместитель главы грузинской СГБ Лаша Маградзе также раскрыл, что мужчину арестовали по подозрению в организации штурма дворца президента.

Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана (Бачо. — NEWS.ru) Ахалая, — сказано в сообщении.

Ранее бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили был задержан по обвинению в получении взяток на миллионы долларов, сообщил генпрокурор Георгий Гваракидзе на брифинге. По данным следствия, он получил от турецкого инвестора $1 млн, а также крупные суммы от местного бизнеса за укрывательство незаконной деятельности.

До этого полиция во Франции при обыске на вилле экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна обнаружила €90 тыс. (8,3 млн рублей) наличными, три килограмма золота и 18 элитных часов. Общая стоимость изъятого имущества оценивается более чем в €1 млн (92,8 млн рублей).

Грузия
аресты
Минобороны
штурмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали переговоров "Газпрома" с Казахстаном
Русские сникерсы в Лондоне: как батончики из РФ попали в Британию
«Не рождаются такие сейчас»: Любовь Успенская о смерти Алентовой
Безруков подал иск на 500 тысяч рублей за маски с его лицом
Грузинская СГБ раскрыла имя организатора штурма дворца президента
Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках
«Хорошие идеи»: Зеленский переговорил с Уиткоффом и Кушнером
Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством
Суд заставил «Синема Парк» заплатить 126 млн рублей за показ фильмов Sony
«Она сказала да!»: Бузова и Киркоров «поженились» на публике
Финансист Миндича поставил точку в вопросе возвращения на Украину
Захарова обратилась к бойцам СВО на передовой
Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения
Шквальный ветер в Петербурге начал валить елки
«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака
Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки
«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине
ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов
Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.