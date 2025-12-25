Грузинская СГБ раскрыла имя организатора штурма дворца президента СГБ Грузии задержала экс-министра обороны Ахалаю по делу о штурме дворца

Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего министра обороны Бачо Ахалаю, передает ТАСС. Заместитель главы грузинской СГБ Лаша Маградзе также раскрыл, что мужчину арестовали по подозрению в организации штурма дворца президента.

Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана (Бачо. — NEWS.ru) Ахалая, — сказано в сообщении.

Ранее бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили был задержан по обвинению в получении взяток на миллионы долларов, сообщил генпрокурор Георгий Гваракидзе на брифинге. По данным следствия, он получил от турецкого инвестора $1 млн, а также крупные суммы от местного бизнеса за укрывательство незаконной деятельности.

До этого полиция во Франции при обыске на вилле экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна обнаружила €90 тыс. (8,3 млн рублей) наличными, три килограмма золота и 18 элитных часов. Общая стоимость изъятого имущества оценивается более чем в €1 млн (92,8 млн рублей).