23 декабря 2025 в 12:02

В Грузии задержали бывшего главу Службы госбезопасности

В Грузии задержали экс-главу Службы госбезопасности Лилуашвили за взятки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили задержан по обвинению в получении взяток на миллионы долларов, сообщил генпрокурор Георгий Гваракидзе на брифинге. По данным следствия, он получил от турецкого инвестора $1 млн, а также крупные суммы от местного бизнеса за укрывательство незаконной деятельности, передает ТАСС.

В результате совместно проведенных оперативных и следственных действий Генеральной прокуратуры Грузии и Службы государственной безопасности задержан бывший глава службы Государственной безопасности Григол Лилуашвили, который обвиняется в получении взяток по нескольким делам, находящемся в нашем производстве, — сообщил он.

Расследование ведется по статье о заранее спланированном получении взяток в особо крупном размере группой лиц. Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. Согласно версии следствия, помимо $1 млн, Лилуашвили получил 1,5 млн лари (около 44 млн рублей) от грузинского бизнесмена. Еще $1,3 млн (103 млн рублей) ему якобы передали за укрывательство так называемых «оппозиционных колл-центров».

Ранее полиция во Франции при обыске на вилле экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна обнаружила €90 тыс. (8,3 млн рублей) наличными, три килограмма золота и 18 элитных часов. Общая стоимость изъятого имущества оценивается более чем в €1 млн (92,8 млн рублей).

Грузия
взятки
задержания
коррупция
