Умер советский художник, чьи работы выставлялись в Мексике и Японии

Советский и украинский художник Валерий Сыров умер в городе Беляевке Одесской области в возрасте 76 лет, сообщается на странице Беляевского городского совета в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он написал десятки картин, среди которых «Река», «Колымские сопки», «Дед», «Бабка», «Одесса. Оперный театр».

Ушел из жизни Валерий Сыров. Это непоправимая утрата для всей общины, для сообщества художников, для страны, — говорится в публикации.

Сыров родился 22 декабря 1948 года в селе Здемирово Костромской области в семье потомственных ювелиров. После окончания Галичского педучилища был принят на художественно-графический факультет Костромского пединститута. В 1973 году, женившись, Сыров уехал в Магаданскую область, где работал в поселке Усть-Омчуг преподавателем рисования в средней школе.

В 1977 году переехал на юг, в Одесскую область, где поселился с женой и двумя детьми. Отмечается, что работы Сырова выставлялись как на национальных, так и на международных выставках, в том числе в Югославии, Италии, Финляндии, Мексике и Японии.

