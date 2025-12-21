Новый год-2026
Умер народный артист СССР, снявшийся более чем в 30 фильмах

Скончался народный артист СССР Асанали Ашимов

Асанали Ашимов Асанали Ашимов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Народный артист СССР, актер театра и кино Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана. В ведомстве выразили соболезнования семье, близким и всему народу республики.

Асанали Ашимович был яркой и самобытной личностью, внесшей неоценимый вклад в развитие национальной духовной культуры, сформировавшей высокую профессиональную школу казахского театра и кино, — сказано в сообщении.

Ашимов снялся более чем в 30 фильмах советского кино. Одной из его самых известных работ стала роль в картине режиссера Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. Также актер сыграл в фильме «Транссибирский экспресс».

Ранее народный артист России Анатолий Лобоцкий, известный по роли в сериале «Молодежка», скончался на 67-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь. Лобоцкий, несмотря на свой возраст, продолжал активно работать на сцене. Он выступал в театре имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино.

Умер народный артист СССР, снявшийся более чем в 30 фильмах
