Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего

Новогодние игрушки, выпущенные в период с 1936 по 1970 год, представляют наибольшую историческую и культурную ценность, заявила «Москве 24» искусствовед Екатерина Буркова. Она отметила, что стоимость крайне редких экземпляров может доходить до сотен тысяч рублей.

Выпускались и редкие наборы, как, например, «Чиполлино». И если игрушка главного героя в хорошей сохранности стоит пять-семь тысяч рублей, то более редкие экземпляры из данной коллекции, например «Генерал-мышь», уже доходят по стоимости и до 50 тысяч, — отметила Буркова.

Она добавила, что во времена СССР также выпускали елочные игрушки, приуроченные к какому-то знаковому событию. Если удастся найти подобный набор, то его цена может достигать до 500-600 тысяч рублей.

Ранее иммунолог Парвиз Азизов заявил, что при выборе елочных игрушек крайне важно учитывать их состав. Он посоветовал покупать украшения из натуральных материалов.