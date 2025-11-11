Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:38

Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего

Искусствовед Буркова: особую ценность представляют новогодние игрушки 70-х годов

Новогодние стеклянные елочные игрушки, 1980 год Новогодние стеклянные елочные игрушки, 1980 год Фото: Устинов/РИА Новости

Новогодние игрушки, выпущенные в период с 1936 по 1970 год, представляют наибольшую историческую и культурную ценность, заявила «Москве 24» искусствовед Екатерина Буркова. Она отметила, что стоимость крайне редких экземпляров может доходить до сотен тысяч рублей.

Выпускались и редкие наборы, как, например, «Чиполлино». И если игрушка главного героя в хорошей сохранности стоит пять-семь тысяч рублей, то более редкие экземпляры из данной коллекции, например «Генерал-мышь», уже доходят по стоимости и до 50 тысяч, — отметила Буркова.

Она добавила, что во времена СССР также выпускали елочные игрушки, приуроченные к какому-то знаковому событию. Если удастся найти подобный набор, то его цена может достигать до 500-600 тысяч рублей.

Ранее иммунолог Парвиз Азизов заявил, что при выборе елочных игрушек крайне важно учитывать их состав. Он посоветовал покупать украшения из натуральных материалов.

Новый год
культура
игрушки
СССР
