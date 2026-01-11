Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера

На Украине запретили к показу фильм украинского режиссера Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия», следует из документа Государственного агентства Украины по вопросам кино. Причиной стало участие в картине российского актера Никиты Джигурды.

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение об отказе во внесении в государственный реестр фильмов фильм «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия», — говорится в документе.

Также под запрет также попали зарубежные фильмы с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева, среди них: «Телохранитель киллера», «Довод», «Терминал». Все три актера были включены в список лиц, якобы создающих «угрозу национальной безопасности», в 2025 году.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали заявил, что быть включенным в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» — это честь. По его словам, в него вносят тех, кто борется с «отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологией». Существование «Миротворца» — это серьезное преступление против свободы слова, свободы самовыражения и свободы прессы, резюмировал журналист.