Как оценить антикварную вещь: куда обращаться и нужно ли второе мнение

Старинные вещи нередко стоят дороже, чем мы думаем. От доставшихся по наследству часов с громким боем до редких изданий книг — многие антикварные предметы требуют профессионального анализа. Правильная оценка антиквариата — это ключевой шаг, который поможет вам понять реальную рыночную стоимость вашей вещи. Расскажем, как узнать, сколько стоит бабушкин фарфор, царская монета или советские игрушки.

Критерии оценки: что влияет на стоимость антиквариата

Прежде чем искать, где оценить антикварную вещь, важно понимать, из чего складывается ее рыночная цена. Оценка антиквариата — это сложный процесс, который базируется на нескольких ключевых параметрах.

Ключевой из них — возраст и историческая значимость. Антикварным предметом, согласно рыночной практике, принято считать вещь, возраст которой превышает 50 лет. Однако сам по себе возраст не гарантирует высокую цену. Важно, где именно и кем был изготовлен предмет, кому он принадлежал. Историю владения вещи называют провенансом.

Кроме того, оценщик должен подтвердить, что предмет является подлинным, а не качественной копией или новоделом. Атрибуция, точное определение автора, места и времени создания, позволяет отнести вещь к определенному производителю или эпохе. Наличие подписи мастера, клейма или печати значительно упрощает и удорожает процесс.

Идеальное состояние всегда увеличивает ценность. Наличие сколов, трещин, серьезных потертостей или утраченных деталей снижает стоимость антикварной вещи. Однако профессиональная качественная реставрация, выполненная по музейным стандартам, может быть допустима и даже необходима для сохранения предмета, при этом она не должна радикально изменять его первоначальный вид.

Как правильно оценить антикварит? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Редкость и тираж — еще один важный пункт. Принцип прост: чем меньше подобных предметов сохранилось или чем меньшим тиражом они были выпущены, тем они дороже. Предметы, выпущенные в единственном экземпляре или в рамках очень ограниченной серии (например, экспериментальный фарфор, пробные монеты), относятся к самой высокой ценовой категории.

Добавим, что использование редких, драгоценных или уникальных материалов (слоновая кость, золото, редкие породы дерева, муранское стекло), а также сложность техники, в которой выполнена работа (тончайшая резьба, гравировка, сложная эмаль), всегда повышают ценность.

Куда нести вещь: независимые оценщики, аукционные дома, музей

Когда вы знаете основные критерии, возникает главный вопрос: к кому обращаться за экспертизой? Существует несколько типов учреждений и специалистов, предоставляющих такие услуги.

Независимые оценочные компании и эксперты

Это наиболее распространенный путь. Независимый оценщик антиквариата имеет специальную квалификацию и лицензию для проведения экспертизы и составления официального документа — отчета об оценке.

Плюсы: официальный отчет имеет юридическую силу (необходим для страхования, нотариата, суда). Специалист не заинтересован в покупке вашей вещи, что обеспечивает объективность.

Минусы: услуги платные и могут быть достаточно дорогими.

Стоит обращаться с действительно дорогими и ценными вещами.

Аукционные дома

Крупные аукционные дома (как международные, так и российские) часто предоставляют бесплатную предварительную оценку антиквариата. Они заинтересованы в пополнении своих каталогов и готовы назвать вам потенциальную аукционную цену — эстимейт.

Плюсы: быстрая и бесплатная первичная оценка от экспертов, работающих на реальном рынке. Вы сразу узнаете потенциальную цену продажи.

Минусы: оценка часто занижается для привлечения покупателей или, наоборот, завышается, чтобы убедить вас выставить вещь.

Антикварные салоны и дилеры

Керамика Пабло Пикассо Фото: l94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многие частные салоны и скупщики предлагают быструю оценку с целью немедленного выкупа.

Плюсы: максимально быстро, часто бесплатно.

Минусы: объективность крайне низка. Цена, которую вам предложат, будет ценой выкупа (значительно ниже рыночной), поскольку дилер должен получить прибыль. Не рекомендуется использовать этот метод для определения реальной стоимости антикварной вещи.

Музеи и государственные экспертные учреждения

Музеи могут предоставить научную консультацию по атрибуции и исторической значимости предмета, но, как правило, не занимаются коммерческой оценкой рыночной стоимости. Их экспертиза полезна для подтверждения подлинности.

Плюсы: наивысшая квалификация в области атрибуции и истории.

Минусы: услуга может быть сложна в получении и не дает денежной оценки.

Профильные сообщества в интернете

Конечно, попросить оценить вещь можно и в интернете — в тематических группах, чатах и на форумах.

Плюсы: атрибуцией на досуге могут заниматься профессионалы-оценщики, опытные антиквары, которые поделятся своим мнением бесплатно.

Минусы: можно долго ждать ответа, а атрибуция будет неточной — кроме профессионалов, в таких сообществах состоит много пользователей, которые не до конца разбираются в теме.

Как выбрать надежную оценочную компанию

Выбрать компанию для оценки антиквариата — это половина успеха. От квалификации конкретного эксперта напрямую зависит точность итоговой стоимости. Надежный оценщик должен иметь действующий квалификационный аттестат, состоять в саморегулируемой организации оценщиков (СРО) и иметь страховку профессиональной ответственности.

Ищите специалиста, который работает именно с вашей категорией антиквариата (например, живопись, фарфор, старинное оружие). Универсалы редко обладают достаточной глубиной знаний в узких нишах.

А еще чем дольше компания или эксперт работают, тем больше у них данных о реальных сделках и аукционных продажах, что делает их оценку более точной.

Конечно, не забудьте изучить отзывы в профессиональных сообществах и на независимых площадках. Узнайте, сотрудничает ли компания с крупными аукционными домами или музеями. Заранее поинтересуйтесь, насколько подробным будет отчет. Качественный отчет должен содержать детальное описание предмета, использованные методы оценки (сравнительный, затратный, доходный), фотографии и ссылки на аналогичные продажи.

Мемориальный картоньер 1860-х годов из Аничкова дворца, созданный по заказу будущего императора Александра III для своей супруги Марии Федоровны, на выставке «Царские подарки российских монархов» в антикварной галереи «Старинные подарки» арт-квартала «Гостиный двор» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем нужно второе мнение и как его получить

Многих владельцев старинных вещей мучает вопрос: нужно ли второе мнение при оценке? Ответ однозначен: да, нужно, особенно если речь идет о потенциально дорогостоящем или редком предмете.

Почему второе мнение необходимо? Оценка — это, несмотря на все методики, частично субъективное мнение эксперта, основанное на его опыте. Два разных специалиста могут по-разному интерпретировать степень реставрации или редкость предмета.

Рынок антиквариата динамичен и сегментирован. Цена на изделия Фаберже в Москве и, например, в Лондоне может сильно отличаться. Эксперт, не знакомый с определенным локальным рынком или узкой нишей, может ошибиться.

Если вы получили слишком низкую цену от дилера, независимая повторная оценка антиквариата подтвердит или опровергнет ваши подозрения.

Как получить второе мнение? Если вы получили первичную оценку в аукционном доме (бесплатно, но без юридической силы), обратитесь к независимому оценщику антиквариата за официальным плановым отчетом. Отнесите вещь в другую, конкурирующую оценочную компанию, работающую в том же сегменте.

Для действительно уникальных и дорогих предметов стоит рассмотреть обращение в крупные международные аукционные дома для получения эстимейта.

Получение второго, а иногда и третьего мнения — это ваша страховка и гарантия того, что вы получите справедливую цену за свой уникальный исторический предмет.

