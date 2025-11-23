Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 13:42

Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали за рекордную сумму

Часы погибшей на «Титанике» пары продали на аукционе за $2,33 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Золотые карманные часы фирмы Jules Jurgensen, принадлежавшие германо-американскому предпринимателю Исидору Штраусу и его супруге Иде, которые погибли во время крушения «Титаника», были проданы на аукционе за рекордные $2,33 млн (более 184 млн рублей), сообщается на сайте аукционного дома Henry Aldridge and Son. Торги прошли в городе Дивайзес в английском графстве Уилтшир.

Семейная пара отказалась садиться в спасательную шлюпку, решив разделить судьбу остальных пассажиров. Их история была включена в фильм «Титаник», снятый Джеймсом Кэмероном в 1997 году.

Поисковая команда обнаружила тело Исидора Штрауса вместе с его личными вещами, среди которых были часы. Эти предметы были переданы его наследникам. Что касается Иды, ее тело так и не было найдено.

В ноябре 2024 года на торгах этого аукционного дома был установлен предыдущий рекорд. Часы Артура Рострона, капитана судна «Карпатия», который спас более 700 пассажиров «Титаника», были проданы за $2 млн (более 158 млн рублей).

Ранее картина Винсента Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» была продана на аукционе Sotheby«s в Нью-Йорке за $62,7 млн (5 млрд рублей). Покупателем стала искусствовед Пэтти Вонг. Полотно, созданное в Париже в 1887 году, изображает стопки книг и стакан с розами.

аукционы
рекорды
часы
Титаник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами сбили 10 дронов ВСУ
«Я докладываю»: Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на водохранилище
«Только дымок»: Усольцевых предложили искать по новой стратегии
«Во всех смыслах»: власти выразили одну надежду на визит Путина в Индию
Водянова сделала фото на фоне своего легендарного снимка для Vogue
Звезда «Уральских пельменей» высказался о мате на сцене
Секрет, который знали наши бабушки: почему обугленная древесина улучшает почву и помогает домашним растениям расти здоровее
«Почти уверен»: депутат Рады рассказал, уволит ли Зеленский Ермака
Тайны Змеи: что скрывает самый мудрый знак Востока
Раскрыто, сколько поврежденных ВСУ домов восстановили в приграничье
Обнародовано решение FIL по российским спортсменам
Названо условие, при котором Уиткофф посетит Россию
Базуки ампутируют? Известный блогер может остаться без рук: что известно
На Москву обрушится ледяной дождь
Нечто похожее на мину-лепесток нашли на парковке в Москве
Московский зоопарк хочет оставить панду Катюшу у себя
Гладков высказался по поводу участия его родни в «тюльпановой империи»
В крымском сафари-парке раскрыли судьбу напавшего на директора льва
В США раскрыли истинный смысл диверсии на ж/д путях в Польше
Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали за рекордную сумму
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.