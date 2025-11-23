Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали за рекордную сумму Часы погибшей на «Титанике» пары продали на аукционе за $2,33 млн

Золотые карманные часы фирмы Jules Jurgensen, принадлежавшие германо-американскому предпринимателю Исидору Штраусу и его супруге Иде, которые погибли во время крушения «Титаника», были проданы на аукционе за рекордные $2,33 млн (более 184 млн рублей), сообщается на сайте аукционного дома Henry Aldridge and Son. Торги прошли в городе Дивайзес в английском графстве Уилтшир.

Семейная пара отказалась садиться в спасательную шлюпку, решив разделить судьбу остальных пассажиров. Их история была включена в фильм «Титаник», снятый Джеймсом Кэмероном в 1997 году.

Поисковая команда обнаружила тело Исидора Штрауса вместе с его личными вещами, среди которых были часы. Эти предметы были переданы его наследникам. Что касается Иды, ее тело так и не было найдено.

В ноябре 2024 года на торгах этого аукционного дома был установлен предыдущий рекорд. Часы Артура Рострона, капитана судна «Карпатия», который спас более 700 пассажиров «Титаника», были проданы за $2 млн (более 158 млн рублей).

