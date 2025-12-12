Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 18:50

Россиянка отдала мошенникам коллекцию часов родителей

В Подмосковье мошенники украли у студентки коллекцию часов родителей за 8,5 млн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Одинцово полицейские задержали иностранца, причастного к краже коллекции дорогих часов у 17-летней девушки, передает «МВД Медиа». Мужчина рассказал, что получил часы от другого курьера, продал их в ломбарде и перевел 8,5 млн рублей на счет куратора, за что получил вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Злоумышленники, притворившись курьерами службы доставки, связались с ней и обманным путем выманили код из полученного СМС. Затем, выдавая себя за сотрудников силовых структур, они обвинили девушку в финансовых операциях на территории Украины и пригрозили уголовным преследованием.

Мошенники убедили несовершеннолетнюю включить видеосвязь и продемонстрировать квартиру, где хранилась коллекция часов. После этого они потребовали передать предметы для «специального учета». По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанный заключен под стражу.

Ранее Управление по обеспечению безопасности на транспорте МВД России предупредило о новой мошеннической схеме в мессенджерах. Злоумышленники создают поддельные боты, выдавая их за сервисы Социального фонда. Они используют официальные логотипы и достоверные формулировки для маскировки. Главная цель мошенников — обманным путем получить номер телефона и СМС-код для входа в личные кабинеты на различных онлайн-платформах.

Подмосковье
мошенники
несовершеннолетние
часы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет австралийской авиакомпании совершил перелет с дырой в крыле
На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ
Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах
Забастовка в Италии остановила транспорт и работу школ
Кубанский экс-чиновник накопил почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости
Собираю за 15 минут: оливье, который выглядит как десерт
Постирал собаку, изнасиловал девушку: какой срок дали мигранту-ревнивцу
Росстат представил данные об объеме ВВП России за третий квартал
Таиланд потребовал от Камбоджи первой прекратить конфликт
Муж Лорак «устал от холода» и потребовал шикарный подарок
Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ
Ответка за танкеры? Что за судно уничтожил «Искандер» в порту Одессы
В Госдуме предположили, где может храниться химоружие на Украине
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
Бельгия поставила ЕС жесткие условия для нового транша Украине
Россиянам раскрыли, когда ждать пика цен на продукты
Носков приостановил концертную деятельность
Военэксперт объяснил, почему Запад игнорирует наличие химоружия у ВСУ
Влад Топалов выиграл в суде 20 млн рублей
В Латвии обратились с неожиданным требованием к Киеву
Дальше
Самое популярное
Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.