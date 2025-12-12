Россиянка отдала мошенникам коллекцию часов родителей

В Одинцово полицейские задержали иностранца, причастного к краже коллекции дорогих часов у 17-летней девушки, передает «МВД Медиа». Мужчина рассказал, что получил часы от другого курьера, продал их в ломбарде и перевел 8,5 млн рублей на счет куратора, за что получил вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Злоумышленники, притворившись курьерами службы доставки, связались с ней и обманным путем выманили код из полученного СМС. Затем, выдавая себя за сотрудников силовых структур, они обвинили девушку в финансовых операциях на территории Украины и пригрозили уголовным преследованием.

Мошенники убедили несовершеннолетнюю включить видеосвязь и продемонстрировать квартиру, где хранилась коллекция часов. После этого они потребовали передать предметы для «специального учета». По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанный заключен под стражу.

Ранее Управление по обеспечению безопасности на транспорте МВД России предупредило о новой мошеннической схеме в мессенджерах. Злоумышленники создают поддельные боты, выдавая их за сервисы Социального фонда. Они используют официальные логотипы и достоверные формулировки для маскировки. Главная цель мошенников — обманным путем получить номер телефона и СМС-код для входа в личные кабинеты на различных онлайн-платформах.