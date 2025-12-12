Мошенники придумали новую схему с ботом Соцфонда в мессенджерах МВД предупредило о схеме мошенников с сервисом СФР в мессенджерах

УБК МВД России сообщило о мошеннической схеме в мессенджерах, когда злоумышленники создают поддельные боты и выдают их за сервисы Соцфонда. Правоохранители указали в Telegram, что преступники могут использовать официальный логотип учреждения и достоверные формулировки в описании.

Они (мошенники — NEWS.ru) могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается обманом получить ваш номер телефона и SMS-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, в банке или других сервисах, — отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что СФР не предоставляет услуги через мессенджеры — в том числе в Telegram, WhatsApp, VK и на других платформах. Также в Соцфонде никогда не запрашивают пароли, СНИЛС или паспортные данные, добавили в МВД.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали звонить школьникам и их родителям под видом учителей и просят «обновить» электронный дневник. Также жертвам поступали звонки от «школьной медсестры» для якобы срочного медосмотра.