12 декабря 2025 в 08:13

Россиян предупредили о потере денег из-за «школьных медсестер»

Мошенники стали звонить школьникам и представляться учителями и медсестрами

Злоумышленники начали звонить школьникам и их родителям под видом учителей и просят «обновить» электронный дневник, передает пресс-служба ВТБ. По данным банка, которые приводит ТАСС, также потенциальным жертвам может поступить звонок от «школьной медсестры» для якобы срочного медосмотра. Таким способом злоумышленники получают код из СМС и push-уведомлений от учетной записи государственного портала или банковского приложения.

Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв. Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о праздничных схемах кражи денег мошенниками. В частности, ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала, что аферисты пытаются обобрать граждан на фоне спешки и суматохи с подарками и подготовки к Новому году. Одной из самых распространенных схем являются фальшивые сайты под видом маркетплейсов со «скидками до 90%», а также якобы выгодные розыгрыши.

