Мошенники активизировали праздничные схемы кражи денег

Люди в декабре спешат успеть закрыть все задачи, в суматохе покупают подарки и готовятся к праздникам, заявила РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. В материале говорится, что на этой почве интернет-мошенники активизируются и пытаются обобрать россиян.

В декабре внимание у всех снижается, а эмоции, наоборот, зашкаливают. Именно на этом играют мошенники. Пока мы выбираем подарки и ждем доставку, мошенники хотят получить наши данные и готовят «праздничные» схемы, — поделилась эксперт.

Она добавила, что одной из самых распространенных схем являются фальшивые сайты под видом маркетплейсов со «скидками до 90%», а также якобы выгодные розыгрыши. Кроме того, появляются сообщения якобы от служб доставки, которые просят повторно оплатить будто бы не оформившийся товар.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новогодние сценарии для обмана граждан. Основными инструментами аферистов стали поддельные сайты по продаже билетов на праздничные мероприятия, фальшивые распродажи и ложные услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Также в России участились случаи мошенничества, при котором злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, и выманивают персональные данные для доступа к порталу госуслуг. Целью является последующий взлом учетной записи и выманивание денег под предлогом «защиты средств».