Раскрыта схема мошенников-«добродетелей»

В России участились случаи мошенничества, при котором злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, и выманивают персональные данные для доступа к порталу «Госуслуги», рассказали Lenta.ru в пресс-службе банка «Хлынов». Целью является последующий взлом учетной записи и выманивание денег под предлогом «защиты средств».

В материале говорится, что мошенники, представляясь регистраторами, медсестрами или терапевтами, под разными предлогами — от «плохих анализов» до срочной диспансеризации — просят сообщить паспортные данные, СНИЛС, номер полиса ОМС и дату рождения. Затем они запрашивают код из СМС, что позволяет им взломать учетную запись жертвы на «Госуслугах».

Спустя несколько минут поступает второй звонок: уже «представитель» правоохранительных органов или службы безопасности банка предупреждает о «подозрительных действиях» или «оформленных кредитах» и предлагает перевести деньги на «безопасные счета» или предоставить удаленный доступ к устройству. Если жертва соглашается, она теряет все сбережения.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новогодние сценарии для обмана граждан. Основными инструментами аферистов стали поддельные сайты по продаже билетов на праздничные мероприятия, фальшивые распродажи и ложные услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.