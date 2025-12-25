Россияне взяли рекордное число больничных в этом году

Расходы Социального фонда России на оплату больничных листов с января по сентябрь выросли на 20% на фоне увеличения их количества на 11%, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу СФР. Рост показателей связан с расширением числа получателей и повышением размеров выплат.

Согласно данным Счетной палаты, за девять месяцев 2025 года в России было оформлено более 26 млн больничных листов на общую сумму почти 522 млрд рублей. Максимальный размер выплаты по больничному в 2025 году увеличился почти в полтора раза и достиг 5,7 тыс. рублей в день.

Рост показателей связан с индексацией предельной базы для начисления страховых взносов на 24%, повышением минимального размера оплаты труда на 16,6%, а также общим увеличением заработных плат. В результате средняя стоимость одного дня временной нетрудоспособности выросла с 1,5 тыс. рублей в 2024 году до 1,8 тыс. рублей в 2025 году.

В Социальном фонде также отметили рост числа больничных, оформляемых в связи с уходом за больными членами семьи и детьми. Дополнительным фактором стало предоставление с 1 января 2023 года права на оформление больничных листов работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера, что расширило категорию застрахованных лиц.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с 2026 года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком младше семи лет в России превысит 207 тыс. рублей в месяц. В текущем году этот показатель составлял немногим более 172 тыс. рублей. Парламентарий напомнила, что расчет пособия зависит от стажа. Например, при выработке до пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а от восьми лет — 100%.