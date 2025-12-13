Назван максимальный размер больничного для родителей в 2026 году Бессараб: размер больничного для родителей в 2026 году достигнет 207 тыс. рублей

С 2026 года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком младше семи лет в России превысит 207 тыс. рублей в месяц, сообщила ТАСС депутат Госдумы Светлана Бессараб. В текущем году этот показатель составлял немногим более 172 тыс. рублей.

Парламентарий напомнила, что расчет пособия зависит от стажа. Например, при выработке до пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а от восьми лет — 100%.

Также 100% заработной платы из расчета среднедневного заработка, но не выше 207 тыс. рублей в месяц, получат родители, которые осуществляют уход за больным ребенком в возрасте до семи лет, независимо от их стажа работы, — подчеркнула Бессараб.

Ранее сообщалось, что добровольное соцстрахование для самозанятых лиц в случае болезни станет частью грядущего экспериментального проекта по решению Госдумы. Правительственный законопроект был поддержан депутатами в третьем, окончательном чтении. Инициатива позволит самозанятым добровольно вступать в систему страхования.