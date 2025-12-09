Самозанятым сообщили приятную новость о больничных

Добровольное соцстрахование для самозанятых лиц в случае болезни станет частью грядущего экспериментального проекта по решению Госдумы, говорится на сайте парламента. Правительственный законопроект был поддержан депутатами в третьем, окончательном чтении. Инициатива позволит самозанятым добровольно вступать в систему страхования.

Это даст им право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии перечисления взносов в Фонд пенсионного и социального страхования. В настоящий момент данная категория граждан исключена из системы обязательного социального страхования и лишена такой финансовой поддержки во время болезни.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании палаты, что в России участились случаи перевода работников в статус самозанятых для уклонения от налоговых платежей. По ее словам, данная схема активно используется в торговле и общественном питании и требует безотлагательных мер противодействия.

Кроме того, экономист Василий Колташов сообщил, что необходимо провести правовое разграничение между самозанятыми, предпринимателями и наемным персоналом. По его мнению, этот статус часто используется для прикрытия иных форм трудовых отношений.