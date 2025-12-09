ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:27

Самозанятым сообщили приятную новость о больничных

Госдума утвердила эксперимент с добровольным соцстрахованием самозанятых

Больничный лист Больничный лист Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Добровольное соцстрахование для самозанятых лиц в случае болезни станет частью грядущего экспериментального проекта по решению Госдумы, говорится на сайте парламента. Правительственный законопроект был поддержан депутатами в третьем, окончательном чтении. Инициатива позволит самозанятым добровольно вступать в систему страхования.

Это даст им право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии перечисления взносов в Фонд пенсионного и социального страхования. В настоящий момент данная категория граждан исключена из системы обязательного социального страхования и лишена такой финансовой поддержки во время болезни.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании палаты, что в России участились случаи перевода работников в статус самозанятых для уклонения от налоговых платежей. По ее словам, данная схема активно используется в торговле и общественном питании и требует безотлагательных мер противодействия.

Кроме того, экономист Василий Колташов сообщил, что необходимо провести правовое разграничение между самозанятыми, предпринимателями и наемным персоналом. По его мнению, этот статус часто используется для прикрытия иных форм трудовых отношений.

Госдума
больничные
самозанятые
выплаты
эксперименты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопарк Петербурга признал проблемы из-за западных санкций
Фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке» проведут в Москве
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.