Кабмин одобрил эксперимент с передвижными аптеками

Правительство России в целом поддержало законопроект, которым предлагается провести федеральный эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, передает ТАСС. В материале указано, что они будут оборудованы внутри автомобилей.

Предполагается, что такой транспорт появится в селах. В частности, в населенных пунктах, где нет стационарных аптек, медорганизаций и ИП с лицензией на фармацевтическую деятельность. Согласно тексту, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — говорится в отзыве правительства.

Ранее стало известно, что Евросоюз в сентябре этого года значительно увеличил объем закупок фармацевтической продукции у России. Согласно данным Евростата, поставки медикаментов выросли более чем в семь раз по сравнению с предыдущим месяцем, они обошлись в сумму €7,6 млн (713 млн рублей). В месячном выражении рост составил 7,2 раза, а в годовом — почти пятикратное увеличение. Общая стоимость закупок достигла максимального показателя с декабря 2020 года.

До этого глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил NEWS.ru, что большинство ушедших с рынка лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения. По его словам, уход таких препаратов не стал критичным, поскольку врачи добиваются схожего эффекта с помощью других средств.