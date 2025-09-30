В ассоциации фармпроизводителей рассказали о замещении импортных препаратов

Большинство ушедших с рынка лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения, сообщил корреспонденту NEWS.ru на посвященной актуальной картине российского фармацевтического рынка пресс-конференции в «России сегодня» глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его словам, уход таких препаратов, как Viagra и метилпреднизолон Orion, не стал критичным, поскольку врачи добиваются схожего эффекта с помощью других средств.

Я сразу хочу сказать, что у нас не так много препаратов, которые совсем ушли с нашего рынка и их не заменили. Один из первых препаратов, который ушел, — это силденафил, это препарат с торговым наименованием Viagra компании Pfizer. Ну, как вы понимаете, все было заменено, да и, я так понимаю, потребность не такая большая была, — отметил Дмитриев.

Препарат метилпреднизолон финской компании Orion в России сейчас не представлен. Но отечественные производители выпускают преднизолон, которым врачи могут добиваться того же эффекта при определенной схеме лечения.

Поэтому просто, может быть, здесь вопрос скорректировать. Не все обязательно надо замещать конкретным международным и патентованным названием, потому что есть другие схемы лечения тех или иных заболеваний. Мы работаем в этом направлении. Не всегда это идет именно как повторение того, что уже было. <…> Разрабатываются новые схемы, и порой даже находятся, так скажем, новые показания у старых препаратов. Такое тоже есть, и над этим тоже ученые работают, — заключил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности в течение 1–1,5 месяца начать лечение пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной. По его словам, документы для производства персонализированных вакцин против меланомы уже поданы в Минздрав, а также сформированы группы добровольцев с определенными генетическими профилями.