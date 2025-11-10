Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:51

В России больше не будет комиссии по импортозамещению

Кабмин преобразовал комиссию по импортозамещению в промышленную

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский кабмин принял решение о преобразовании правительственной комиссии по импортозамещению. По данным ТАСС, теперь она станет правительственной комиссией по промышленности. Соответствующее постановление уже подписано.

В правительстве пояснили, что новая комиссия будет решать задачи по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в промышленной продукции. Кроме того, она сфокусируется на выводе конкурентоспособных российских товаров, работ и услуг на внешние рынки.

Помимо этих направлений, правкомиссия будет координировать действия федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, а также организаций в части реализации государственной промышленной политики. В ее зону ответственности также войдет совершенствование правового регулирования в этой сфере.

Правительство приняло это решение, учитывая текущие задачи по развитию отечественной промышленности. Оно направлено на достижение национальной цели по обеспечению технологического лидерства России.

Ранее стало известно, что правительство предоставило РКН право на тотальный контроль за Рунетом. Кабмин утвердил новые правила, которые регламентируют централизованное управление сетью связи общего пользования.

