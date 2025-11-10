В России больше не будет комиссии по импортозамещению

Российский кабмин принял решение о преобразовании правительственной комиссии по импортозамещению. По данным ТАСС, теперь она станет правительственной комиссией по промышленности. Соответствующее постановление уже подписано.

В правительстве пояснили, что новая комиссия будет решать задачи по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в промышленной продукции. Кроме того, она сфокусируется на выводе конкурентоспособных российских товаров, работ и услуг на внешние рынки.

Помимо этих направлений, правкомиссия будет координировать действия федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, а также организаций в части реализации государственной промышленной политики. В ее зону ответственности также войдет совершенствование правового регулирования в этой сфере.

Правительство приняло это решение, учитывая текущие задачи по развитию отечественной промышленности. Оно направлено на достижение национальной цели по обеспечению технологического лидерства России.

