Стало известно, когда пациентов начнут лечить от рака российской вакциной

Специалисты готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к лечению пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По данным ТАСС, все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав России

Надеемся, в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов вакцин, персонализированных, против меланомы, — подчеркнул директор центра Гамалеи.

Группы добровольцев для получения лечения сформированы, их генетические данные определены. С таким заявлением Гинцбург выступил в ходе круглого стола Российского исторического общества. Встреча была посвящена истории российского лидерства в области медицинской науки и технологии.

