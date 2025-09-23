Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:34

Стало известно, когда пациентов начнут лечить от рака российской вакциной

Гинцбург: пациентов от рака начнут лечить мРНК-вакциной в течение 1,5 месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к лечению пациентов от рака отечественной мРНК-вакциной, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По данным ТАСС, все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав России

Надеемся, в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов вакцин, персонализированных, против меланомы, — подчеркнул директор центра Гамалеи.

Группы добровольцев для получения лечения сформированы, их генетические данные определены. С таким заявлением Гинцбург выступил в ходе круглого стола Российского исторического общества. Встреча была посвящена истории российского лидерства в области медицинской науки и технологии.

Ранее в Кремле организовали прививочную кампанию от гриппа, в рамках которой все желающие сотрудники смогли получить вакцину для профилактики заболевания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие воспользовались этой возможностью.

