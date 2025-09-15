Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 13:01

В Кремле началась вакцинация

Песков заявил, что в Кремле идет прививочная кампания от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле организована прививочная кампания от гриппа, все желающие сотрудники могут получить вакцину для профилактики заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, многие сотрудники администрации уже воспользовались такой возможностью.

Все желающие имеют возможность сделать прививки от гриппа, многие этим пользуются. [Кампания] организована на должном уровне, — сказал Песков.

Ранее врач-педиатр Надежда Попова говорила, что точное начало всплеска заболеваемости гриппом предсказать сложно, но оптимальным временем для вакцинации детей считается сентябрь. Она добавила, что особенно важна своевременная прививка для детей с хроническими заболеваниями. Педиатр напомнила, что грипп остается одним из самых распространенных и опасных сезонных заболеваний.

До этого медсестра Гулян Гаяне заявила, что вакцинацию лучше завершить до ноября, поскольку только прививка обеспечивает надежную защиту от сезонных вирусов. Она подчеркнула, что осложнения от пневмонии и вирусных заболеваний могут быть крайне тяжелыми.

