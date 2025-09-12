Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:53

Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа

Врач-педиатр Попова призвала родителей привить детей от гриппа в сентябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предсказать точное начало всплеска заболеваемости гриппом сложно, но лучше всего привиться от него в сентябре, считает заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач-педиатр Надежда Попова. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», особенно это касается детей с хроническими болезнями.

Лучше всего вакцинировать ребенка в сентябре, когда завершилась адаптация к школе или детскому саду, объяснила Попова.

Педиатр напомнила, что сейчас грипп — одно из самых распространенных и в то же время опасных сезонных заболеваний. Он отличается высокой вероятностью осложнений и затяжным течением. Прививка против гриппа внесена в национальный календарь профилактических прививок. Детям ее делают начиная с шестимесячного возраста.

Существуют разные вакцины, которые отличаются количеством штаммов и антигенного материала. Все они доказали свою безопасность, но выбор препарата лучше доверить врачу, который учтет особенности вашего ребенка.

Тем временем в Великобритании продолжается разбирательство из-за смерти дочери известной активистки и антипрививочницы Кей Шемирани. Общественность уверена, что 23-летняя Палома Шамирани отказалась от традиционных способов лечения онкологического заболевания в пользу клизм с кофе под влиянием матери. В итоге девушка умерла от осложнений.

педиатры
вакцинация
прививки
дети
