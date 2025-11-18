В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно Онищенко: вакцинация от гриппа в пик заболеваемости может быть опасной

Вакцинация от гриппа в пик заболеваемости может быть не только бесполезной, но и опасной, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на сегодняшний день наиболее оптимальный период для того, чтобы сделать прививку.

Когда будет пик заболеваемости, то вакцинироваться не только бесполезно, но и может даже и опасно. На сегодняшний день вакцинироваться можно везде. Те 70 млн [вакцин], которые были закуплены государством для школьников, учителей и врачей — это по профессиональным социальным показаниям, а есть еще группа по медицинским показаниям — это население старше 60 лет. Вот они привьются. Но на этом заканчивать не надо, потому что мы с вами за последние 50 лет резко изменили образ жизни, — рассказал Онищенко.

