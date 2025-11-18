Онищенко раскрыл пагубные последствия приема БАДов для похудения

Прием биологически активных добавок для похудения может привести к нарушению обменных процессов в организме, заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для снижения веса необходимы дисциплина и сила воли, а не медикаментозные средства.

Употребление БАДов для похудения — это плохой способ решения проблемы. Ажиотаж вокруг этой темы выгоден тем, кто сбывает эти препараты: они потирают руки и считают свои доходы. Но это неправильно. Похудение должно проходить в разумных физиологических пределах с пониманием реального состояния метаболизма. У большинства людей с ожирением повышен сахар, поэтому любой лишний вес — это почти знак равенства на основании диабета. И принимать лекарства, которые якобы резко снижают вес, приведут к потере здоровья и разбалансированному обмену веществ, — высказался Онищенко.

Он подчеркнул, что для поддержания нормального веса человеку необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физической активностью. По словам Онищенко, если полагаться только на лекарственные препараты, то это может усугубить ситуацию, так как резкие колебания веса негативно сказываются на организме. Академик заключил, что использование препарата «Оземпик», с помощью которого пытаются похудеть многие мировые звезды, является лишь попыткой оправдать собственную пассивность.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что садоводство и вязание могут служить отличными способами отвлечься и избежать переедания. По его словам, для предотвращения набора лишнего веса важно занять мысли чем-то увлекательным.