Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:51

Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости

Врач Махкамова: близорукость не может с годами превратиться в дальнозоркость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вопреки некоторым мнениям, близорукость, так называемый минус, не может превратиться в дальнозоркость — плюс, заявила aif.ru офтальмолог Шахло Махкамова. Если же у пациента со временем нивелируется минус, значит у него была не настоящая миопия, а спазм глазной мышцы.

Близорукость (миопия) — это как бы растянутый в длину глаз. Со временем он сам по себе короче не станет. А возрастная дальнозоркость — это снижение зрения со временем. С годами естественная «линза» внутри глаза становится менее гибкой, а мышцы, которые им управляют, слабеют. Это нормальный возрастной процесс, — объяснила Махкамова.

Она уточнила, что при возрастной дальнозоркости у человека нарушается аккомодация — способность глаз менять фокусное расстояние. Именно поэтому у многих людей после 45 лет возникают сложности с чтением или изучением мелких объектов вблизи.

Ранее Махкамова предупредила, что появление светобоязни и «мушек» перед глазами, беспричинное слезотечение, ощущение песка в глазах, боль и чувство давления в области глазниц могут указывать на серьезные проблемы со зрением. Раздвоение изображения и искажение линий — тоже повод обратиться к врачу.

зрение
заболевания
здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12-летний российский шахматист обыграл чемпиона мира из Индии
Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области
Странная экспертиза, отказ съезжать: топ-5 вопросов к Долиной и ее делу
Россиянина отправили на строгий режим за миллион для сотрудника ФСБ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.