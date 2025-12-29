Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости Врач Махкамова: близорукость не может с годами превратиться в дальнозоркость

Вопреки некоторым мнениям, близорукость, так называемый минус, не может превратиться в дальнозоркость — плюс, заявила aif.ru офтальмолог Шахло Махкамова. Если же у пациента со временем нивелируется минус, значит у него была не настоящая миопия, а спазм глазной мышцы.

Близорукость (миопия) — это как бы растянутый в длину глаз. Со временем он сам по себе короче не станет. А возрастная дальнозоркость — это снижение зрения со временем. С годами естественная «линза» внутри глаза становится менее гибкой, а мышцы, которые им управляют, слабеют. Это нормальный возрастной процесс, — объяснила Махкамова.

Она уточнила, что при возрастной дальнозоркости у человека нарушается аккомодация — способность глаз менять фокусное расстояние. Именно поэтому у многих людей после 45 лет возникают сложности с чтением или изучением мелких объектов вблизи.

Ранее Махкамова предупредила, что появление светобоязни и «мушек» перед глазами, беспричинное слезотечение, ощущение песка в глазах, боль и чувство давления в области глазниц могут указывать на серьезные проблемы со зрением. Раздвоение изображения и искажение линий — тоже повод обратиться к врачу.