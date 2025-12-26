Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением Офтальмолог Махкамова: светобоязнь может указывать на проблемы со зрением

Появление светобоязни и «мушек» перед глазами, беспричинное слезотечение, ощущение песка в глазах, боль и чувство давления в области глазниц могут указывать на серьезные проблемы со зрением, заявила aif.ru офтальмолог Шахло Махкамова. Раздвоение изображения и искажение линий — тоже повод обратиться к врачу.

Другим тревожным признаком будет покраснение глаз, которое длится более суток, отметила Шахкамова. Визит к офтальмологу необходим и при затруднениях с ориентацией в сумерках или ухудшении ночного зрения.

По ее мнению, следует насторожиться и при возникновении любых образований на веках или в глазном яблоке. Наконец, «красным флагом» будут появление затемненной области перед глазами.

Ранее офтальмолог Динара Садыкова заявила, что аллергики и сотрудники медицинских учреждений больше всех подвержены развитию конъюнктивита. По ее словам, зачастую болезнь также встречается у детей и лиц, работающих на вредных производствах.