26 декабря 2025 в 12:57

Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением

Офтальмолог Махкамова: светобоязнь может указывать на проблемы со зрением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Появление светобоязни и «мушек» перед глазами, беспричинное слезотечение, ощущение песка в глазах, боль и чувство давления в области глазниц могут указывать на серьезные проблемы со зрением, заявила aif.ru офтальмолог Шахло Махкамова. Раздвоение изображения и искажение линий — тоже повод обратиться к врачу.

Другим тревожным признаком будет покраснение глаз, которое длится более суток, отметила Шахкамова. Визит к офтальмологу необходим и при затруднениях с ориентацией в сумерках или ухудшении ночного зрения.

По ее мнению, следует насторожиться и при возникновении любых образований на веках или в глазном яблоке. Наконец, «красным флагом» будут появление затемненной области перед глазами.

Ранее офтальмолог Динара Садыкова заявила, что аллергики и сотрудники медицинских учреждений больше всех подвержены развитию конъюнктивита. По ее словам, зачастую болезнь также встречается у детей и лиц, работающих на вредных производствах.

