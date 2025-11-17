Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием Хирург Умнов: садоводство и вязание могут отвлечь от переедания

Садоводство и вязание помогают отвлечься и избежать переедания, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, для предотвращения набора лишнего веса человеку необходимо чем-то занять мысли.

Для борьбы с перееданием, приводящим к ожирению, хорошо помогает альтернативное занятие, которое займет разум и увлечет человека больше, чем мысли о еде. Например, вязание, садоводство, занятие с комнатными растениями, пусть даже это не спорт как таковой, но какая-то деятельность, направленная на достижение результата. Это очень важно, — посоветовал Умнов.

Он подчеркнул, что не стоит ставить перед собой цель похудеть, а лучше сосредоточиться на достижении другого значимого результата дома или на даче. По мнению врача, это поможет отвлечься от мыслей о еде, и человек постепенно будет меньше есть, поскольку у него появятся новые задачи.

