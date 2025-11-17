Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 02:20

Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием

Хирург Умнов: садоводство и вязание могут отвлечь от переедания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Садоводство и вязание помогают отвлечься и избежать переедания, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, для предотвращения набора лишнего веса человеку необходимо чем-то занять мысли.

Для борьбы с перееданием, приводящим к ожирению, хорошо помогает альтернативное занятие, которое займет разум и увлечет человека больше, чем мысли о еде. Например, вязание, садоводство, занятие с комнатными растениями, пусть даже это не спорт как таковой, но какая-то деятельность, направленная на достижение результата. Это очень важно, — посоветовал Умнов.

Он подчеркнул, что не стоит ставить перед собой цель похудеть, а лучше сосредоточиться на достижении другого значимого результата дома или на даче. По мнению врача, это поможет отвлечься от мыслей о еде, и человек постепенно будет меньше есть, поскольку у него появятся новые задачи.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова заявила, что интервальная ходьба помогает эффективно сжигать калории во время прогулок. Этот метод, по ее словам, был разработан японскими учеными.

советы
врачи
похудение
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям объяснили, как избежать ссор с детьми-выпускниками из-за ЕГЭ
Два российских города лишились электроэнергии
Пранкеры провели охрану Лувра и подселили «соседа» к «Моне Лизе»
«Он меня выгнал»: Волочкова объяснила, почему ушла из антиалкогольного шоу
В России обратили внимание на рост числа детей с РПП
Российский штурмовик в одиночку неделю сдерживал противника
Американка нашла на своем чердаке «письма из прошлого»
Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро
Правительство России рассмотрит предложение об увеличении отпуска россиян
Бездетность, череда трагедий, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием
Украинец подорвал гранату, когда его остановил дорожный патруль
Получила повреждения железная дорога из Польши на Украину
Сын в НБА, жена — мисс Литва, хейт клубов РФ: как живет Арвидас Сабонис
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.