Назван метод, позволяющий сжигать больше калорий на прогулках

Интервальная ходьба способствует эффективному сжиганию калорий во время прогулок, заявила Газете.Ru эндокринолог Юлия Атаманова. По ее словам, этот метод разработали японские ученые.

Метод включает в себя циклы быстрой и медленной ходьбы. При интервальной ходьбе сжигается больше калорий, чем при ходьбе с одинаковой скоростью. Такая нагрузка создает «эффект дожигания», при котором калории продолжают уходить даже после окончания тренировки, — отметила Атаманова.

Она посоветовала уделять три минуты быстрой ходьбе, а потом еще три — восстановительной. Такой цикл необходимо повторять пять или более раз с учетом физической подготовки. В завершение тренировки нужно погулять в медленном темпе около пяти минут и сделать растяжку. Такие занятия оптимально устраивать три–четыре раза в неделю.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения. Она уточнила, что полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.