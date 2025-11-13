Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:27

Назван метод, позволяющий сжигать больше калорий на прогулках

Врач Атаманова: интервальная ходьба позволит эффективнее сжечь калории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интервальная ходьба способствует эффективному сжиганию калорий во время прогулок, заявила Газете.Ru эндокринолог Юлия Атаманова. По ее словам, этот метод разработали японские ученые.

Метод включает в себя циклы быстрой и медленной ходьбы. При интервальной ходьбе сжигается больше калорий, чем при ходьбе с одинаковой скоростью. Такая нагрузка создает «эффект дожигания», при котором калории продолжают уходить даже после окончания тренировки, — отметила Атаманова.

Она посоветовала уделять три минуты быстрой ходьбе, а потом еще три — восстановительной. Такой цикл необходимо повторять пять или более раз с учетом физической подготовки. В завершение тренировки нужно погулять в медленном темпе около пяти минут и сделать растяжку. Такие занятия оптимально устраивать три–четыре раза в неделю.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения. Она уточнила, что полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.

