Тренер назвала лучший вид спорта для эффективного похудения Тренер Петручишина: плавание лучше всего подходит для эффективного снижения веса

Плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения, заявила «МК в Чите» тренер и нутрициолог Анастасия Петручишина. Она уточнила, что полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.

При плавании нет компрессионной нагрузки, этот вид активности прокачивает сердечно-сосудистую систему и заставляет тратить огромное количество энергии. За счет тренировок и работы с рационом можно создать оптимальный дефицит калорий, который позволит снизить вес, — отметила Петручишина.

Она уточнила, что людям с избыточным весом, планирующим похудеть, нужны системный подход и правильный алгоритм действий. В противном случае можно лишь усугубить здоровье.

Ранее диетолог Анна Гордеева заявила, что экспресс-диеты провоцируют серьезный стресс у организма. Она отметила, что такие экстремальные ограничения в питании чреваты отеками, апатией и другими проблемами.