Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 13:08

Тренер назвала лучший вид спорта для эффективного похудения

Тренер Петручишина: плавание лучше всего подходит для эффективного снижения веса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения, заявила «МК в Чите» тренер и нутрициолог Анастасия Петручишина. Она уточнила, что полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.

При плавании нет компрессионной нагрузки, этот вид активности прокачивает сердечно-сосудистую систему и заставляет тратить огромное количество энергии. За счет тренировок и работы с рационом можно создать оптимальный дефицит калорий, который позволит снизить вес, — отметила Петручишина.

Она уточнила, что людям с избыточным весом, планирующим похудеть, нужны системный подход и правильный алгоритм действий. В противном случае можно лишь усугубить здоровье.

Ранее диетолог Анна Гордеева заявила, что экспресс-диеты провоцируют серьезный стресс у организма. Она отметила, что такие экстремальные ограничения в питании чреваты отеками, апатией и другими проблемами.

тренеры
спорт
здоровье
похудение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто указал на признаки подготовки ЕС к войне
В Кремле оценили реакцию соцсетей на новые антироссийские санкции
Зоя Бербер одной фразой описала покойного Романа Попова
Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.