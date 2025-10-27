Диетолог предупредила об опасности экспресс-диет

Экспресс-диеты провоцируют серьезный стресс у организма, заявила Lady.Pravda.Ru диетолог Анна Гордеева. Она отметила, что такие экстремальные ограничения в питании чреваты отеками, апатией и другими проблемами.

Экспресс-диеты — стресс для тела. После них обмен веществ замедляется, и организм реагирует отеками и апатией. Похудеть быстро можно, но сохранить результат — уже отдельная история. Самый разумный подход — не искать «чудо-диету», а формировать привычку питаться осознанно. Красота — это не цифра на весах, — отметила Гордеева.

В качестве альтернативы экспресс-диетам россиянам посоветовали легкий детокс. Например, употреблять больше смузи, овощей, белков и соблюдать питьевой режим. Подобные программы похудения позволяют очистить организм и при этом не сбивают обмен веществ, добавила специалист.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что хронический недосып может существенно замедлять процесс похудения и даже способствовать набору лишнего веса. Она уточнила, что в среднем люди с таким нарушением сна употребляют на 200–300 ккал больше, чем те, кто полноценно отдыхает.