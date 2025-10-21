Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть

Хронический недосып может существенно замедлять процесс похудения и даже способствовать набору лишнего веса, заявила «МК в Чите» нутрициолог Анастасия Петручишина. Она уточнила, что в среднем люди с таким нарушением сна употребляют на 200–300 ккал больше, чем те, кто полноценно отдыхает.

Во время сна организм восстанавливается. Обменные процессы при этом не останавливаются: если вы тренируетесь и находитесь в дефиците калорий, жировые клетки активно окисляются, а из организма с потом и дыханием выводятся вода и углекислый газ. Поэтому утром вы можете увидеть минус 500–700 г на весах, — пояснила Петручишина.

Она добавила, что при хроническом недосыпе люди нередко испытывают более сильную тягу к сладостям, фастфуду и другим быстрым углеводам. Так их организм пытается восстановиться. Впоследствии это приводит к перееданиям и лишним килограммам.

Ранее терапевт Ксения Островская предупредила, что организм может принять долгий сон в выходной день за смену часовых поясов. По ее словам, человеку лучше придерживаться единого режима, а легкий недосып компенсировать коротким дневным отдыхом.