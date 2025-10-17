Россиянам раскрыли, почему не стоит тратить все выходные на сон

Россиянам раскрыли, почему не стоит тратить все выходные на сон Терапевт Островская: организм может принять долгий сон за смену часовых поясов

Организм может принять долгий сон в выходной день за смену часовых поясов, заявила врач-терапевт Ксения Островская. По ее словам, переданным «Радио 1», человеку лучше придерживаться единого режима, а легкий недосып компенсировать коротким дневным отдыхом.

Гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни. Взрослому человеку необходимо от семи до девяти часов сна в сутки. Легкий недосып допустимо компенсировать коротким дневным отдыхом в течение 20–30 минут. Это поможет восстановить внимание и снизить уровень стресса, — сообщила она.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что осенью и зимой большинству людей бывает трудно проснуться. По его словам, когда солнца нет, люди чувствуют сонливость. Он отметил, что в таком случае нужно устанавливать строгий режим.