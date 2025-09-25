Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:24

Сомнолог объяснил, почему поздней осенью бывает трудно проснуться

Сомнолог Кудинов: поздней осенью трудно проснуться, потому что нет солнца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью и зимой большинству людей бывает трудно проснуться из-за того, что светает слишком поздно, рассказал NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. По его словам, когда солнца нет, люди чувствуют сонливость. Он отметил, что в таком случае нужно устанавливать строгий режим.

Осенью многим людям бывает сложно проснуться из-за того, что биологические часы запускаются в момент попадания солнечного света на сетчатку глаза. Поэтому, когда солнца нет, может сохраняться сонливость. Исправить это можно, например, с помощью лампы дневного света. Для восстановления режима желательно просыпаться в одно и то же время, — сообщил доктор.

По его словам, если человек начинает работать в полдень и просыпается в 09:00, в этом нет ничего страшного. А если каждое утро ему нужно вставать в 06:00, то и ложиться нужно в районе 22:00. Эксперт отметил, что важно всегда вставать в одно и то же время, даже в субботу и воскресенье, тогда проблем с засыпанием и подъемом по утрам не будет.

Ранее стало известно, почему не срабатывают попытки «выспаться с запасом» в выходные. Сбой режима сна происходит из-за поздних пробуждений в выходные дни. При этом для полноценного отдыха и хорошего самочувствия подходит температура 19–21 градус, обязательно нужно проветривать комнату перед сном.

сомнологи
советы врача
здоровье
сон
Степанида Королева
С. Королева
