29 декабря 2025 в 19:50

Ураган уничтожил традиционного рождественского козла в Швеции

В Швеции ураган «Йоханнес» разрушил 13-метрового рождественского козла из соломы

Соломенный козел в Евле Соломенный козел в Евле Фото: Anders Wiklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Знаменитый соломенный козел, которого ежегодно устанавливают в шведском городе Евле, не выдержал натиска урагана «Йоханнес» и был разрушен, сообщает местное издание Metro. По данным источника, непогода настигла инсталляцию в субботу, 27 декабря.

Сильные порывы ветра, достигавшие 18 метров в секунду, свалили 13-метрового козла. Отмечается, что впервые за долгие годы причиной разрушения стали не вандалы, как это происходило в большинстве случаев.

Традиция возведения козла в Евле существует с 1966 года. За 59 лет существования козел устоял лишь 19 раз. В прошлом его неоднократно уничтожали поджигатели, а в 2023 году птицы склевали всю солому, из которой он был сделан. Первый козел, установленный в 1966 году, сгорел в новогоднюю ночь, несмотря на установленную ограду, а последующие конструкции не простояли и нескольких часов.

Ранее два самолета сошли с рулежной дорожки и оказались в сугробе в финском аэропорту Киттиля в Лапландии. Причиной стал ураганный ветер, который сначала снес прибывший из Женевы швейцарский пассажирский авиалайнер.

