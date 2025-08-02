Известную мать-антипрививочницу обвинили в смерти онкобольной дочери В Британии дочь антипрививочницы умерла от рака после отказа от химиотерапии

В Британии продолжается громкое разбирательство по делу о смерти 23-летней Паломы Шемирани, которая отказалась от химиотерапии после того, как ей диагностировали неходжкинскую лимфому, пишет The Sun. Брат-близнец Габриэль считает, что мать, известная сторонница теорий заговора Кей Шемирани, поставила собственные взгляды выше жизни дочери.

Палома скончалась в июле 2024 года от сердечного приступа, вызванного осложнениями рака. Врачи оценивали ее шансы на выздоровление при лечении в 80%, однако она выбрала альтернативные методы: клизмы с кофе, гипербарическую оксигенацию и помощь остеопата. Все это, по мнению брата, происходило под влиянием матери, которая выступала против общепринятой медицины.

Когда девушке поставили диагноз, она, как утверждает Габриэль, рассматривала возможность пройти курс химиотерапии, но родители начали оказывать давление. Мать уверяла, что только она способна помочь, а отец написал дочери, что врачи попытаются ее убить.

По словам брата, в семье ранее были случаи насилия. Весной 2024 года он пытался через суд оспорить способность Паломы самостоятельно принимать решения, но сделать это вовремя не удалось. Судебный психиатр не нашел признаков того, что ее принуждают.

Остеопат, видевший Палому за несколько дней до смерти, рассказал, что ее состояние было крайне тяжелым. Он пытался направить девушку к врачу, но получил отказ. Габриэль заявил в суде, что сестра умерла не от стресса из-за судебного разбирательства, как утверждали родители, а от рака.

Ранее онколог Андрей Каприн заявил, что курение, включая электронные сигареты, и употребление алкоголя являются основными факторами риска развития рака. Он отметил, что курильщики в 30 раз чаще сталкиваются с онкологией, а пары от вейпов содержат канцерогены. Среди других причин он назвал ожирение, диабет, вирусные инфекции и злоупотребление красным мясом и жирной пищей.