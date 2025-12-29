Новый год — 2026
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта

Кошкович: быстрое падение нынешней власти Украины снизит риск нового конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Быстрое падение киевской власти снизит вероятность возобновления крупного конфликта на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. По его мнению, именно скорость этого события определит, установится ли долгосрочный мир или временное перемирие.

Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня зависит от того, насколько быстро падет киевский режим, — написал эксперт.

Кошкович полагает, что стремительный крах власти спровоцирует жестокое насилие внутри Украины, которое, однако, поможет устранить перспективу возобновления масштабного противостояния с Россией. В то же время, если президенту Украины Владимиру Зеленскому или его преемнику удастся удержать контроль, это, по оценке аналитика, может привести к новому конфликту.

Ранее немецкий политолог Стефан Фрелих заявил, что украинский лидер напрасно рассчитывает на поддержку США его мирного плана. По его словам, видения Киева и Вашингтона относительно урегулирования конфликта сильно расходятся, в то время как Россия добивается значительных успехов на фронте.

