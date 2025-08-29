Россиянам рассказали, как защититься от сезонных заболеваний

В России стартовала вакцинация от гриппа, и ее желательно пройти, потому что осложнения от пневмонии и вирусных заболеваний тяжелые, заявила медицинская сестра кабинета вакцинопрофилактики Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области Гулян Гаяне. По ее словам, переданным «Радио 1», прививки лучше сделать до ноября, так как только вакцинация защитит от сезонных вирусов.

Прививки лучше делать до ноября, потому что после начинаются массовые заболевания. После вакцинации вырабатываются антитела и иммунитет. После прививки можно заболеть, но процесс и последствия будут не такими тяжелыми. Грипп в основном распространяется до февраля, — сказала она.

Ранее инфекционист Николай Малышев посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.