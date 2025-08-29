День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:40

Россиянам рассказали, как защититься от сезонных заболеваний

Педиатр Гаяне: вакцинация защитит от сезонных заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России стартовала вакцинация от гриппа, и ее желательно пройти, потому что осложнения от пневмонии и вирусных заболеваний тяжелые, заявила медицинская сестра кабинета вакцинопрофилактики Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области Гулян Гаяне. По ее словам, переданным «Радио 1», прививки лучше сделать до ноября, так как только вакцинация защитит от сезонных вирусов.

Прививки лучше делать до ноября, потому что после начинаются массовые заболевания. После вакцинации вырабатываются антитела и иммунитет. После прививки можно заболеть, но процесс и последствия будут не такими тяжелыми. Грипп в основном распространяется до февраля, — сказала она.

Ранее инфекционист Николай Малышев посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.

Россия
прививки
вакцинация
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов оценил эффективность добровольческих медицинских отрядов на СВО
Белоусов раскрыл процент возвращений в армию после ранений
Рабочий из Дагестана домогался до пассажирки и был арестован
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
FPV-дрон ударил по автомобилю и вызвал смертельную цепную реакцию
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.