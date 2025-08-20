Академик РАН не поддержал идею массовой вакцинации от менингококка Академик Покровский: менингококковая инфекция опасна для малой части населения

Менингококковой инфекцией заболевают лишь сотые доли процента населения, поэтому в массовой вакцинации нет никакого смысла, заявил НСН академик РАН Вадим Покровский. В зону риска попадают только люди с какими-то генетическими особенностями.

Менингококковая инфекция в большинстве случаев протекает без тяжелых последствий. Значительная часть населения после этого приобретает иммунитет. Россия очень большая страна, поэтому заболеваемость в разных регионах разная. Включение в национальный календарь прививок вакцины от менингококка экономически неоправданно, — отметил Покровский.

Он добавил, что менингококк распространяется значительно медленнее, чем грипп. По мнению врача, это заболевание хорошо поддается лечению, если его быстро диагностировать.

Инфекционист Николай Малышев ранее посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.