12 августа 2025 в 19:31

Инфекционист назвал, кому нужно привиться от менингококка

Инфекционист Малышев: прививку от менингококка нужно сделать детям и пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первую очередь вакцинироваться от менингококковой инфекции нужно детям и пенсионерам, рассказал в беседе с NEWS.ru инфекционист Николай Малышев. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.

Развитию болезни больше всего подтверждены пожилые люди и дети, у которых иммунная система не совершенна. Будьте внимательны, если отправляетесь в заграничный отпуск. Есть, например, Саудовская Аравия, куда на Хадж впускают только с сертификатом о вакцинации против менингококков, — рассказал Малышев.

По его словам, в основном сейчас прививку проводят по эпидемиологическим показаниям в очагах, где есть вспышка заболевания. Но если люди хотят вакцинироваться от гриппа, в тот же день им предлагают сделать прививку от менингококка.

Ранее стало известно, что россияне массово заболевают менингококковой инфекцией из-за появления новых штаммов. По словам ученых, сам вирус мог мутировать и стать более агрессивным. Помимо этого, дополнительные риски создают миграция и туризм.

