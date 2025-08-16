Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 11:44

Роспотребнадзор предупредил о резком росте случаев менингита

Заболеваемость менингитом в России выросла вдвое в 2025 году

Рост заболеваемости менингитом зафиксировали на территории России в 2025 году, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области. По информации ведомства, за первые семь месяцев зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболевания, что в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года — около 600 случаев.

Главными факторами, провоцирующими развитие менингита, являются энтеровирусная инфекция и менингококковая бактерия. В Саратовской области последний всплеск заболеваемости менингитом регистрировался в июле 2023 года. Тогда в регионе проходили лечение 65 пациентов с таким диагнозом, среди которых 55 были детьми.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что показатели заболеваемости менингококком в стране остаются стабильными вопреки вспышкам. По его словам, для этой инфекции свойственно наличие циклических подъемов заболеваемости, чередующихся со спадами.

До этого иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что при первых признаках заболевания менингококковой инфекцией необходимо срочно обратиться к врачу. Он призвал не игнорировать низкую температуру тела, так как это может указывать на серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

