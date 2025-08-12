Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 18:38

В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией

Минздрав: ситуация с менингококком в России остается стабильной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Показатели заболеваемости менингококка в стране остаются стабильными вопреки вспышкам, сообщил главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, которые приводит ТАСС, для этой инфекции свойственно наличие циклических подъемов заболеваемости, чередующихся со спадами.

В Российской Федерации эпидемическая ситуация по данному заболеванию остается стабильной, наблюдаемые показатели заболеваемости ниже уровня среднемноголетних значений, — объяснил Чуланов.

До этого стало известно, что развитию заболевания наиболее подвержены пожилые люди и дети. При этом, по словам экспертов, у некоторых пациентов заболевание проходит очень тяжело. Часто менингококк протекает как острая респираторная инфекция, поражая носоглотку, вызывая кашель и насморк.

Ранее академик РАН рассказал, что прививка от менингококка обязательна для несовершеннолетних. По его словам, вакцинироваться можно в любом возрасте. Случаи заболевания могут быть очень серьезными, смертельными.

инфекции
Минздрав
болезни
Россия
