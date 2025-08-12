Академик РАН рассказал, кому прежде всего нужно привиться от менингококка

Прививку от менингококковой инфекции обязательно нужно сделать детям, заявил в беседе с NEWS.ru академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. По его словам, вакцинироваться можно практически в любом возрасте. Он отметил, что заболевание может протекать очень тяжело.

Прививка обязательна для всех детей. Эта вакцина давно и широко применяется. Ее можно сделать в любом возрасте, с малых лет. Случаи заболевания могут быть очень серьезные, смертельные. И я своих внуков уже привил, — прокомментировал Зверев.

По его словам, в некоторых регионах заболевание распространено больше, чем в других — это Дальний Восток и Сибирь, рядом с границей Китая и Монголии, где вспышки бывают чаще всего.

Всегда, когда куда-то едете, нужно узнавать, с какими заболеваниями вы можете там столкнуться. Лучше привиться на этот случай, — посоветовал Зверев.

Ранее эксперты назвали несколько способов обезопасить себя от заболевания менингитом — нужно избегать переохлаждения, купаться в разрешенных местах и обязательно проветривать помещение. Также важно избегать массового скопления людей.