12 августа 2025 в 13:15

Эпидемиолог рассказал о профилактике менингита

Эпидемиолог Косолапов заявил, что менингит вызывается переохлаждением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать менингита, нужно вакцинироваться и избегать переохлаждения, заявил в эфире MIR24.TV врач-эпидемиолог Илья Косолапов. По его словам, это серьезное заболевание, которое может легко привести к летальному исходу, если не соблюдать этих правил.

Избегайте переохлаждения, купайтесь в разрешенных местах и проветривайте помещений Избегайте массового скопления людей. Также подчеркну, что сейчас из циркулирующих серовариантов менингококка превалирует серогруппа А. Защита от этого серотипа как раз доступна в вакцинах, — заявил он.

Косолапов напомнил, что при менингите у человека начинается высокая температура до 40 градусов, сильная головная боль, тошнота и рвота. Особым симптомом является сыпь красного цвета в форме звездочек.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин объяснил, что россияне массово заболевают менингококковой инфекцией из-за появления новых штаммов, а также ослабления коллективного иммунитета. Второй фактор связан со снижением темпов вакцинации и отсутствием своевременной ревакцинации.

Россия
врачи
инфекции
вакцины
