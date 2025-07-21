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21 июля 2025 в 13:55

Стало известно, почему россияне массово заболевают менингококком

Врач Матюхин заявил, что россияне заболевают менингококком из-за новых штаммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне массово заболевают менингококковой инфекцией из-за появления новых штаммов, а также ослабления коллективного иммунитета, заявил «Газете.Ru» инфекционист Андрей Матюхин. Второй фактор связан со снижением темпов вакцинации и отсутствием своевременной ревакцинации.

В некоторых регионах могут активизироваться менее распространенные типы бактерии, против которых у населения нет иммунитета. В конце концов и сам вирус мог мутировать и стать более агрессивным, — уточнил Матюхин.

Еще одна причина вспышки менингококка — увеличение числа массовых мероприятий. Усугубляют эпидемиологическую ситуацию и погода, в том числе аномальная жара и влажность. Помимо этого, дополнительные риски создают миграция и туризм, добавил врач.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что при первых признаках заболевания менингококковой инфекцией необходимо срочно обратиться к врачу. Он призвал не игнорировать низкую температуру тела, так как это может указывать на серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

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