«Обращайтесь к врачу»: иммунолог о менингококковой инфекции Врач Жемчугов призвал обращаться к врачу при симптомах менингококковой инфекции

При первых признаках заболевания менингококковой инфекцией необходимо срочно обратиться к врачу, заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он призвал не игнорировать низкую температуру тела, так как это может указывать на серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

Главное, обратиться к врачу, не тянуть, и чтобы врач это определил, — отметил он.

Жемчугов также рассказал о различиях между бактериальным и вирусным менингитом и их последствиях. По его словам, бактериальный менингит представляет собой серьезную угрозу, вызывая инвалидность и высокую смертность, в то время как вирусный менингит протекает легче. При этом бактериальный менингит чаще всего наблюдается в организованных коллективах, таких как школы и общежития.

Специалист также отметил, что менингококковый сепсис может быть трудно диагностировать, так как его симптомы могут быть ошибочно приняты за аллергию.

Ранее доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев заявил, что в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией. По его словам, за первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения, из них 948 среди взрослых.