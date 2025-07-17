Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 16:21

«Обращайтесь к врачу»: иммунолог о менингококковой инфекции

Врач Жемчугов призвал обращаться к врачу при симптомах менингококковой инфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При первых признаках заболевания менингококковой инфекцией необходимо срочно обратиться к врачу, заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он призвал не игнорировать низкую температуру тела, так как это может указывать на серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

Главное, обратиться к врачу, не тянуть, и чтобы врач это определил, — отметил он.

Жемчугов также рассказал о различиях между бактериальным и вирусным менингитом и их последствиях. По его словам, бактериальный менингит представляет собой серьезную угрозу, вызывая инвалидность и высокую смертность, в то время как вирусный менингит протекает легче. При этом бактериальный менингит чаще всего наблюдается в организованных коллективах, таких как школы и общежития.

Специалист также отметил, что менингококковый сепсис может быть трудно диагностировать, так как его симптомы могут быть ошибочно приняты за аллергию.

Ранее доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев заявил, что в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией. По его словам, за первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения, из них 948 среди взрослых.

инфекции
врачи
заболевания
иммунологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.