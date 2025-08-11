Страны Скандинавии и Прибалтики поддержали план Трампа по Украине

Северо-Балтийская восьмерка (NB8) поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, следует из совместного заявления группы. В формат объединения входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония; Исландия и Норвегия не являются членами ЕС.

Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Мы готовы внести свой дипломатический вклад в эту работу, сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины, — указано в письме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далека от Украины».

При этом Трамп сказал, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Вашингтон допускает обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».