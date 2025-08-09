Зеленский высказался о территориальных уступках России Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки России

Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве, заявил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины».

Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции. Отступать от этого никто не будет и не сможет, — подчеркнул Зеленский.

При этом Трамп заявил, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Вашингтон допускает обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Политолог Сергей Марков предположил, что спецслужбы Украины и Великобритании могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США. Он пояснил, что они способны устроить теракт на украинской территории.