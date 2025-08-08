Раскрыто условие Зеленского для прекращения огня по линии фронта The Telegraph: Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с позицией Киева. Однако, по словам собеседников издания, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Источники отмечают, что Конституция Украины не позволяет Зеленскому единолично менять границы государства. Однако украинский лидер, по данным издания, осознает невозможность силового возвращения утраченных территорий и активно ищет дипломатические пути урегулирования конфликта.

Тем временем, обратили внимание журналисты, Россия продолжает настаивать на выполнении ключевых целей СВО. Речь идет о юридическом закреплении статуса новых субъектов РФ, гарантиях внеблокового статуса Украины и отказе Киева от вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий. По информации источников, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.