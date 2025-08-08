Раскрыты подробности сделки, которую могут заключить Россия и США

Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию кризиса на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий, пишет Boomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.

[Президент Украины Владимир] Зеленский рискует получить предложение, которое он должен будет или отклонить, или принять, согласившись на утрату украинской территории, — говорится в публикации.

Ожидается, что в рамках соглашения Россия остановит наступление в Херсонской и Запорожской областях, а Украина выведет войска из Донецкой и Луганской народных республик. Источники агентства считают, что такой сценарий «стал бы крупной победой для президента России Владимира Путина». Администрация американского лидера Дональда Трампа пока не получила четкого ответа от украинской стороны.

По данным агентства, над документом работают официальные представители России и США в преддверии потенциальной встречи Путина и Трампа. При этом отмечается, что условия соглашения могут измениться.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Такой вариант обсуждался Москвой и Вашингтоном, утверждают источники.