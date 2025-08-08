Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:53

Раскрыты подробности сделки, которую могут заключить Россия и США

Boomberg: Россия и США планируют заключить соглашение, закрепляющее успехи СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию кризиса на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий, пишет Boomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.

[Президент Украины Владимир] Зеленский рискует получить предложение, которое он должен будет или отклонить, или принять, согласившись на утрату украинской территории, — говорится в публикации.

Ожидается, что в рамках соглашения Россия остановит наступление в Херсонской и Запорожской областях, а Украина выведет войска из Донецкой и Луганской народных республик. Источники агентства считают, что такой сценарий «стал бы крупной победой для президента России Владимира Путина». Администрация американского лидера Дональда Трампа пока не получила четкого ответа от украинской стороны.

По данным агентства, над документом работают официальные представители России и США в преддверии потенциальной встречи Путина и Трампа. При этом отмечается, что условия соглашения могут измениться.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Такой вариант обсуждался Москвой и Вашингтоном, утверждают источники.

СВО
Россия
Украина
США
переговоры
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес дома: как тренироваться эффективно?
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.